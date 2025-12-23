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Опубликовано 23 декабря 2025, 09:40
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В МО РФ раскрыли подробности об «ударе возмездия» по ВПК и энергетике Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их деятельность. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что атака стала ответом на террористические обстрелы российских гражданских объектов армией Незалежной.

«Утром ВС РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу»,информировали в военном ведомстве.

Цели удары были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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Минэнерго Украины ввело аварийные отключения после ошеломительной ночной атаки ВС РФ

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что минувшей ночью Армия России атаковала объекты на территории Незалежной более чем 600 сотнями дронов и ракет разного типа. Особенно крепко досталось объектам энергетики на западе страны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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