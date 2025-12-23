Браки между двоюродными братьями и сёстрами будут под запретом

В Швеции власти приняли решение запретить браки между двоюродными братьями и сёстрами, соответствующий законопроект уже разработан. Такие браки, но заключённые за рубежом, тоже не будут считаться действительными. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

«Запрет на браки между двоюродными братьями и сёстрами является важной мерой для обеспечения права каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью», — говорится в тексте.

Чиновники намерены новым законом остановить любые притеснения и принуждения в отношении женщин, которых семья заставляет стать женой своего близкого родственника. Предполагаемое нововведение должно помочь обеспечить право каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Законопроект предполагает запрет на брак и с другими родственниками. В частности сводные и приёмные братья и сёстры тоже не имеют права стать супругами. Нормативный акт должен вступить в силу 1 июля 2026 года после полного утверждения.

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила новые меры по сокращению числа разводов в России. Иерей Фёдор Лукьянов представил концепцию «маршрутизации семей в состоянии кризисных отношений». Эта инициатива предполагает создание системы комплексной поддержки для пар, находящихся на грани развода.