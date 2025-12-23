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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 13:23

Браки между двоюродными братьями и сёстрами будут под запретом

Обложка © freepik / prostooleh

Обложка © freepik / prostooleh

В Швеции власти приняли решение запретить браки между двоюродными братьями и сёстрами, соответствующий законопроект уже разработан. Такие браки, но заключённые за рубежом, тоже не будут считаться действительными. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

«Запрет на браки между двоюродными братьями и сёстрами является важной мерой для обеспечения права каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью», — говорится в тексте.

Чиновники намерены новым законом остановить любые притеснения и принуждения в отношении женщин, которых семья заставляет стать женой своего близкого родственника. Предполагаемое нововведение должно помочь обеспечить право каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Законопроект предполагает запрет на брак и с другими родственниками. В частности сводные и приёмные братья и сёстры тоже не имеют права стать супругами. Нормативный акт должен вступить в силу 1 июля 2026 года после полного утверждения.

Запрещали ещё до Госдумы: Онищенко высказался о браках между двоюродными братьями и сёстрами
Запрещали ещё до Госдумы: Онищенко высказался о браках между двоюродными братьями и сёстрами

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила новые меры по сокращению числа разводов в России. Иерей Фёдор Лукьянов представил концепцию «маршрутизации семей в состоянии кризисных отношений». Эта инициатива предполагает создание системы комплексной поддержки для пар, находящихся на грани развода.

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Татьяна Миссуми
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