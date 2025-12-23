Генерал предупредил о провокациях ВСУ под Сумами и по всей линии фронта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют применять тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и по всей линии фронта, заявил NEWS.ru заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, для нейтрализации угрозы российским войскам нужно уничтожить резервы под командованием главкома ВСУ Александра Сырского.

«На сегодняшний день я думаю, [активные действия ВСУ] стоит ожидать не только на Сумском направлении. На Брянщине или Курском направлении, даже к нам поближе, в обязательном порядке стоит ожидать провокаций. Не столько мощное контрнаступление, сколько провокационные действия. И такие провокации могут быть по всей линии фронта», — поделился Попов.

Он уточнил, что ДРГ ГУР Кирилла Буданова* проводят разведку боем, просачиваясь по 2–8 групп одновременно, а не нанося мощные контрудары. Попов напомнил об осенне-зимних «уколах» Сырского под Купянском, Северском и на севере. По его словам, такие действия продолжатся, пока не будут выведены из строя все резервы противника.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.