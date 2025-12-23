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Опубликовано 23 декабря 2025, 16:01

Украинский командир заявил, что ВСУ не нацелены на победу в конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины Дмитрий Кухарчук сделал резонансное заявление о целях армии в конфликте. По его словам, перед ВСУ не стоит задача одержать победу. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети. Кухарчук подчеркнул, что от такой системы нельзя ожидать высокого уровня самосознания от каждого отдельного военнослужащего.

«Уровень подразделения определяется уровнем худшего бойца в подразделении, а не наоборот», — добавил украинский офицер.

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Ранее командование украинской армии подтвердило, что военнослужащие ВСУ приняли решение отступить со своих позиций в Сумской области под натиском ВС РФ. Российские военные прорвали линию разграничения, и теперь Киев пытается стабилизировать фронт. Для этого ВСУ направили элитное подразделение спецназа на ликвидацию прорыва под Сумами.

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Александра Мышляева
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