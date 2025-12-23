Украинский командир заявил, что ВСУ не нацелены на победу в конфликте

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины Дмитрий Кухарчук сделал резонансное заявление о целях армии в конфликте. По его словам, перед ВСУ не стоит задача одержать победу. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети. Кухарчук подчеркнул, что от такой системы нельзя ожидать высокого уровня самосознания от каждого отдельного военнослужащего.