Убивший безоружного бойца РФ солдат ВСУ сдался в плен, ему грозит пожизненное

Следственный комитет России завёл уголовное дело на украинского солдата Алексея Петракова. Его обвиняют в жестоком убийстве российского пленного. По версии российских следователей, это произошло потому, что пленный солдат заявил о своей поддержке военных действий России на Украине.

По данным СКР, это случилось в августе 2025 года в населённом пункте Зелёное Поле на территории самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. После заявления пленного солдата о том, что он «пришёл освобождать Украину от нацизма», украинский военный, как утверждается, выстрелил в него в упор.

Боевику ВСУ вменяют убийство российского пленного из-за его поддержки СВО. Видео © Telegram/Следком

В середине августа 2025 года сам Алексей Петраков попал в плен к российским войскам, именно тогда против него было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения шести военнослужащим ВСУ, которые причастны к убийству 14 пленных российских солдат в Харьковской области в 2022 году. Среди обвиняемых — старший лейтенант Андрей Янголенко, командир батальона «Слобожанщина». Параллельно СКР заявил о продолжении работы по обращениям участников СВО: следователи организовали личные приёмы раненых в госпиталях, рассмотрели тысячи обращений и наладили системную доставку гуманитарной помощи на территорию новых регионов.