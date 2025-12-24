«Скоро фронт обрушится»: Алаудинов описал нерадужную ситуацию у гарнизона ВСУ в Сумах

Украинские войска испытывают серьёзные трудности с использованием военной техники в Сумской области из-за активности российских беспилотников. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подробно прокомментировал оперативную обстановку, отметив, что ситуация для противника в этом районе далека от благоприятной. По прогнозу генерала, скоро фронт обрушится на всех направлениях.

«В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе, периодически мы выбиваем всё, что там видим, из категории военной техники», — рассказал военный.

Алаудинов также добавил, что благодаря постоянному контролю с воздуха украинская сторона уже давно не может свободно перемещать свою технику.