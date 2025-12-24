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Опубликовано 24 декабря 2025, 06:38

«Скоро фронт обрушится»: Алаудинов описал нерадужную ситуацию у гарнизона ВСУ в Сумах

Алаудинов: ВСУ больше не могут использовать технику в Сумах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Safarov Nariman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Safarov Nariman

Украинские войска испытывают серьёзные трудности с использованием военной техники в Сумской области из-за активности российских беспилотников. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подробно прокомментировал оперативную обстановку, отметив, что ситуация для противника в этом районе далека от благоприятной. По прогнозу генерала, скоро фронт обрушится на всех направлениях.

«В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе, периодически мы выбиваем всё, что там видим, из категории военной техники», — рассказал военный.

Алаудинов также добавил, что благодаря постоянному контролю с воздуха украинская сторона уже давно не может свободно перемещать свою технику.

Генерал раскрыл, какой должна быть глубина буферной зоны в Сумской области
Генерал раскрыл, какой должна быть глубина буферной зоны в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, что на фоне проблем в Сумской области украинскому командованию пришлось посылать туда элитный спецназ, чтобы хоть как-то поправить ситуацию. Однако солдаты всё равно не хотят стоять до смерти на позициях. Недавно СМИ сообщали о крупном отступлении ВСУ, благодаря которому ВС РФ продвинулись на 5,5 км.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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