«Скоро фронт обрушится»: Алаудинов описал нерадужную ситуацию у гарнизона ВСУ в Сумах
Алаудинов: ВСУ больше не могут использовать технику в Сумах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Safarov Nariman
Украинские войска испытывают серьёзные трудности с использованием военной техники в Сумской области из-за активности российских беспилотников. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он подробно прокомментировал оперативную обстановку, отметив, что ситуация для противника в этом районе далека от благоприятной. По прогнозу генерала, скоро фронт обрушится на всех направлениях.
«В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе, периодически мы выбиваем всё, что там видим, из категории военной техники», — рассказал военный.
Алаудинов также добавил, что благодаря постоянному контролю с воздуха украинская сторона уже давно не может свободно перемещать свою технику.
Ранее Life.ru сообщал, что на фоне проблем в Сумской области украинскому командованию пришлось посылать туда элитный спецназ, чтобы хоть как-то поправить ситуацию. Однако солдаты всё равно не хотят стоять до смерти на позициях. Недавно СМИ сообщали о крупном отступлении ВСУ, благодаря которому ВС РФ продвинулись на 5,5 км.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.