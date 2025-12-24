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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 09:52

Зеленский отказывается отводить войска, но предлагает России выйти из четырёх областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Зеленский представил проект мирного плана, который содержит требования к России. Согласно документу, Киев настаивает на выводе российских войск с территорий четырёх областей.

Ключевым требованием является полный уход Вооружённых сил РФ с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина продавливает другой подход в отношении других территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Киев хочет, чтобы линия расположения войск на момент подписания договора признавалась «де-факто признанной линией столкновения», что фактически означает закрепление текущей линии фронта по принципу «стоим, где стоим».

Зеленский ждёт ответа России по мирному плану после переговоров США с Путиным 24 декабря
Зеленский ждёт ответа России по мирному плану после переговоров США с Путиным 24 декабря

Напомним, Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает обширный спектр тем — от вопросов безопасности и сохранения территорий до экономики и гуманитарных аспектов. Основными пунктами программы являются признание суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.

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Александра Мышляева
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