Зеленский отказывается отводить войска, но предлагает России выйти из четырёх областей

Зеленский представил проект мирного плана, который содержит требования к России. Согласно документу, Киев настаивает на выводе российских войск с территорий четырёх областей.

Ключевым требованием является полный уход Вооружённых сил РФ с территорий Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина продавливает другой подход в отношении других территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Киев хочет, чтобы линия расположения войск на момент подписания договора признавалась «де-факто признанной линией столкновения», что фактически означает закрепление текущей линии фронта по принципу «стоим, где стоим».

Напомним, Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, который стал предметом обсуждения на переговорах с США. Документ затрагивает обширный спектр тем — от вопросов безопасности и сохранения территорий до экономики и гуманитарных аспектов. Основными пунктами программы являются признание суверенитета Украины и подписание с Россией соглашения о ненападении.