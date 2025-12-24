В Госдуме призвали наказывать за сталкинг и навязчивое преследование
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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект об административной ответственности за сталкинг. Документ, как сообщает 360.ru, предполагает введение штрафов за навязчивое преследование в размере от пяти до десяти тысяч рублей или арест до семи суток.
По данным издания, если решение суда о выдаче охранного ордера будет проигнорировано, штраф может возрасти до 20 тысяч рублей, а срок ареста — до десяти суток. За сталкинг ребёнка в интернете авторы инициативы предлагают наказывать арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.
Понятия «сталкинг» и «навязчивое преследование» планируют закрепить в федеральном законе. К правонарушению могут отнести слежку, систематические попытки установить контакт через звонки или сообщения, а также использование персональных данных для несанкционированных заказов.
Ранее певец Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова рассказали об угрозах убийства их трёхлетнего сына Давида. По словам пары, фото ребёнка неизвестные приклеивают к посторонним могилам, а в личные сообщения приходят угрозы облить «кислотой» и намёки на «расчленёнку». СК уже взялся за скандальное дело. А шоумен Александр Ревва призвал ужесточить наказания для сталкеров.
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