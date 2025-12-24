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Опубликовано 24 декабря 2025, 14:16

В Госдуме призвали наказывать за сталкинг и навязчивое преследование

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили законопроект об административной ответственности за сталкинг. Документ, как сообщает 360.ru, предполагает введение штрафов за навязчивое преследование в размере от пяти до десяти тысяч рублей или арест до семи суток.

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По данным издания, если решение суда о выдаче охранного ордера будет проигнорировано, штраф может возрасти до 20 тысяч рублей, а срок ареста — до десяти суток. За сталкинг ребёнка в интернете авторы инициативы предлагают наказывать арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.

Понятия «сталкинг» и «навязчивое преследование» планируют закрепить в федеральном законе. К правонарушению могут отнести слежку, систематические попытки установить контакт через звонки или сообщения, а также использование персональных данных для несанкционированных заказов.

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Борис Эльфанд
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