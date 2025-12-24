«Калашников» отгрузил партию новейших автоматов АК-15К в камуфляже «мультикам»

Концерн «Калашников» выполнил контракт, отгрузив заказчику партию укороченных автоматов АК-15К в камуфляжной расцветке «мультикам». Поставка была произведена в полном объёме и в установленные сроки. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Калашников» отгрузил короткие АК-15 заказчику. Фото © Telegram / Концерн «Калашников»

Автомат АК-15К создан под патрон 7,62×39 мм и предназначен для поражения живой силы противника. Как отмечает производитель, модель обладает улучшенными эргономическими, техническими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям современного боя. Для стрельбы применяются стандартные патроны 7,62 мм образца 1943 года, магазин вмещает 30 патронов.

Впервые АК-15К был публично представлен в феврале 2025 года на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

Ранее концерн «Калашников» полностью выполнил государственный заказ на снайперские винтовки Чукавина, отгрузив оружие основному заказчику в установленные сроки. При этом новый портфель заказов на 2026 год предполагает значительное, многократное увеличение производства этих снайперских комплексов.