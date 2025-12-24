Россиянин бросил работу в США и вернулся на родину ради участия в СВО

Россиянин, работавший водителем-дальнобойщиком в США, оставил карьеру за океаном и вернулся на родину, чтобы принять участие в специальной военной операции. Боец с позывным Самбо объяснил свой поступок потерями среди близких людей.

«Когда СВО началась, близкие начали [уходить из жизни], решил вернуться в Россию», — подчеркнул собеседник RT.

После возвращения боец прошёл обучение на военную специальность в сфере управления беспилотными системами, получил диплом пилота-техника и отправился в зону СВО. Сейчас он служит в полку «Буревестник» Добровольческого корпуса, который ведёт боевые действия исключительно при помощи дронов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. Во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам СВО глава государства поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.