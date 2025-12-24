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Опубликовано 24 декабря 2025, 13:17

Россиянин бросил работу в США и вернулся на родину ради участия в СВО

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россиянин, работавший водителем-дальнобойщиком в США, оставил карьеру за океаном и вернулся на родину, чтобы принять участие в специальной военной операции. Боец с позывным Самбо объяснил свой поступок потерями среди близких людей.

«Когда СВО началась, близкие начали [уходить из жизни], решил вернуться в Россию», — подчеркнул собеседник RT.

После возвращения боец прошёл обучение на военную специальность в сфере управления беспилотными системами, получил диплом пилота-техника и отправился в зону СВО. Сейчас он служит в полку «Буревестник» Добровольческого корпуса, который ведёт боевые действия исключительно при помощи дронов.

В России с 2026 года появится новый соцконтракт для участников СВО
В России с 2026 года появится новый соцконтракт для участников СВО

Ранее Президент РФ Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. Во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам СВО глава государства поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

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Борис Эльфанд
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