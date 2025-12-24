Собянин рассказал о вкладе тысяч москвичей в СВО на фронте и в тылу

Тысячи жителей Москвы прямо сейчас находятся на передовой, оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО и пострадавшим регионам. С таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин, отчитываясь перед Мосгордумой.

«Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь», — сказал мэр.

Он поблагодарил всех москвичей за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в победу в СВО, подчеркнув, что при этом город продолжает динамично развиваться и конкурировать с ведущими мировыми мегаполисами.

Ранее Life.ru писал об одной из тех людей, которых имеет в виду Собянин – многодетной матери и главе благотворительного фонда «Ева-Флоренсия». Инга Лыбо более трёх лет занимается доставкой гумпомощи в новые и приграничные регионы. Её девиз — «Чужих детей не бывает», и она регулярно отправляет помощь как мирным жителям, так и военнослужащим.