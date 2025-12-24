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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 13:15

Собянин рассказал о вкладе тысяч москвичей в СВО на фронте и в тылу

Сергей Собянин. Обложка © Life.ru

Сергей Собянин. Обложка © Life.ru

Тысячи жителей Москвы прямо сейчас находятся на передовой, оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО и пострадавшим регионам. С таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин, отчитываясь перед Мосгордумой.

«Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь», — сказал мэр.

Он поблагодарил всех москвичей за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в победу в СВО, подчеркнув, что при этом город продолжает динамично развиваться и конкурировать с ведущими мировыми мегаполисами.

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Ранее Life.ru писал об одной из тех людей, которых имеет в виду Собянин – многодетной матери и главе благотворительного фонда «Ева-Флоренсия». Инга Лыбо более трёх лет занимается доставкой гумпомощи в новые и приграничные регионы. Её девиз — «Чужих детей не бывает», и она регулярно отправляет помощь как мирным жителям, так и военнослужащим.

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Анастасия Никонорова
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