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Опубликовано 24 декабря 2025, 15:52

Зеленский пообещал ответ на размещение «Орешника» в Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила детальную информацию о размещении в Белоруссии российских ракетных систем «Орешник». По его словам, Киев готовит совместно с западными партнёрами варианты ответных действий.

«Размещение на территории Беларуси комплексов «Орешник». Разведка получила более подробную информацию об этом, и важно, чтобы партнёры тоже знали и учитывали это в своих защитных шагах. <…> Поручил готовить совместно с партнёрами варианты ответов», написал Зеленский в блоге.

Таким образом, украинский лидер намерен не только самостоятельно отреагировать на ситуацию, но и привлечь к ней внимание и ресурсы своих западных союзников.

Зеленский заявил, что Украина знает место размещения «Орешника» в Белоруссии
Зеленский заявил, что Украина знает место размещения «Орешника» в Белоруссии

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» был размещён на территории страны, ракеты прибыли 17 декабря. В свою очередь, Зеленский назвал «Орешник» практически неуязвимым для современных средств поражения и отметил, что Киев заранее информировал западных партнёров, включая Германию и Польшу, о дальности действия этого оружия.

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Анастасия Никонорова
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