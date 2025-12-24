Зеленский пообещал ответ на размещение «Орешника» в Белоруссии
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила детальную информацию о размещении в Белоруссии российских ракетных систем «Орешник». По его словам, Киев готовит совместно с западными партнёрами варианты ответных действий.
«Размещение на территории Беларуси комплексов «Орешник». Разведка получила более подробную информацию об этом, и важно, чтобы партнёры тоже знали и учитывали это в своих защитных шагах. <…> Поручил готовить совместно с партнёрами варианты ответов», — написал Зеленский в блоге.
Таким образом, украинский лидер намерен не только самостоятельно отреагировать на ситуацию, но и привлечь к ней внимание и ресурсы своих западных союзников.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» был размещён на территории страны, ракеты прибыли 17 декабря. В свою очередь, Зеленский назвал «Орешник» практически неуязвимым для современных средств поражения и отметил, что Киев заранее информировал западных партнёров, включая Германию и Польшу, о дальности действия этого оружия.
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