Умерла Вера Алентова: биография, лучшие фильмы и личная жизнь — памяти народной артистки России Оглавление «Москва слезам не верит»: роль, изменившая советское кино Другие главные фильмы: «Зависть богов», «Ширли-мырли» и другие Вера Алентова в молодости: как начиналась карьера Личная жизнь: брак с Владимиром Меньшовым и дочь Юлия Последние годы: как жила после смерти мужа Вера Алентова скончалась в 83 года. Биография, лучшие фильмы («Москва слезам не верит», «Ширли-мырли»), личная жизнь с Владимиром Меньшовым и наследие народной артистки России — в материале Life.ru. 11803 11803 Вера Алентова: биография, фильмы, личная жизнь. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Soho A Studio, © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 25 декабря, прямо в день католического Рождества, пришла печальная новость: ушла из жизни Вера Алентова — великая актриса, народная артистка России, женщина, которую вся страна навсегда запомнила по роли Екатерины Тихомировой из легендарного фильма «Москва слезам не верит». Её уход — это не просто потеря для мира искусства, это завершение целой эпохи, в которой Алентова стала лицом поколения, символом силы, достоинства и женской судьбы.

К сожалению, в 2025 году нас покинули многие знаменитости, теперь этот список пополнила и Вера Алентова. В память о ней мы решили вспомнить, как начинался её путь к славе, какими ролями она покорила зрителей, как складывалась жизнь за кадром и почему её героини до сих пор вызывают такой отклик. Это история женщины, которая умела играть не персонажей, а человеческую правду. И сейчас самое время снова пройти этот путь вместе с ней.

«Москва слезам не верит»: роль, изменившая советское кино

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Подлинную всесоюзную славу Вере Алентовой принесла роль Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». После премьеры в 1980 году картина произвела огромный эффект, была продана в прокат более чем в сотню стран, а в СССР собрала аудиторию в 84,4 миллиона зрителей. В 1981 году фильм получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке — это была третья советская картина, удостоенная такой награды. В том же году Алентову признали лучшей актрисой года по опросу журнала «Советский экран».

Другие главные фильмы: «Зависть богов», «Ширли-мырли» и другие

Умерла Вера Алентова: какие ещё были главные роли в кино. Фото © Кадр из фильма «Зависть богов», режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Марина Мареева, Владимир Меньшов / Kino-teatr

Путь Веры Алентовой в кино начался сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Дебют состоялся в 1965 году: она исполнила роль преподавательницы Лидии Фёдоровны в драме «Дни лётные», посвящённой жизни советских лётчиков-истребителей. Это была первая большая работа актрисы на экране — спокойная, точная и глубокая, уже тогда обозначившая её склонность к ролям с серьёзным эмоциональным стержнем.

Настоящий успех пришёл спустя десятилетие. В 1975 году Алентова сыграла главную роль в многосерийной картине «Такая короткая долгая жизнь», рассказывающей историю нескольких семей от предвоенных лет до 60-х годов. Работа оказалась заметной и стала важным шагом в её профессиональном развитии. В 1983 году вышел фильм Юлия Райзмана «Время желаний», где Алентова вновь сыграла центральную роль. Работа получила высокую оценку, и в 1986 году за неё актрисе присудили Государственную премию РСФСР.

В 1987 году актриса появилась в экранизации повести Бориса Васильева «Завтра была война», воплотив образ учительницы Валендры — строгой, властной, требующей от школьников безусловного подчинения. В 1995 году Алентова стала частью культовой комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Она сыграла сразу несколько персонажей — Кэрол Абзац, Земфиру Алмазову, Люсьену Кроликову и Уитни Кролико. Эти роли подчеркнули её способность к трансформации и умение работать с различными амплуа в рамках одной картины.

В 2000 году актриса появилась в фильме «Зависть богов», где исполнила роль телевизионного редактора Сони, переживающей драматические перемены в личной жизни и болезненное возвращение в семью. В последующие годы Алентова активно снималась в сериалах и полнометражных картинах. Зрители могли видеть её в проекте «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004–2007, 2013), в мелодраме «И всё-таки я люблю…» (2008), сериале «Дорога без конца» (2015), фильмах «Любовь как мотив» (2008), «С Восьмым марта, мужчины» (2014), «Воскресенье» (2019) и «Московский романс» (2019).

Вера Алентова в молодости: как начиналась карьера

Как начиналась карьера Веры Алентовой. Фото © ТАСС / Михаил Строков

Будущая актриса появилась на свет 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области в семье театральных артистов — Валентина Михайловича Быкова и Ирины Николаевны Алентовой. При рождении она носила фамилию Быкова, но позднее, уже после появления на свет дочери Юлии Меньшовой в 1969 году, взяла девичью фамилию своей матери — Алентова. Отец ушёл из жизни, когда ей было всего три года. После его смерти мать с дочерью несколько раз меняли место жительства: сначала переехали в Кривой Рог, затем — в Узбекскую ССР. Школьные годы Вера Алентова закончила уже в Барнауле, где семья оказалась позже.

Сразу после школы она решила попробовать себя сразу в двух направлениях: подала документы в медицинский институт и параллельно попробовала силы в Барнаульском драматическом театре. Там её приняли во вспомогательный актёрский состав, но, чтобы зарабатывать на жизнь, Алентова также год проработала чернорабочей на местном меланжевом комбинате. В начале 1960-х она уехала в Москву, где окончательно решила связать жизнь с актёрской профессией. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ под руководством Василия Маркова — это образование стало отправной точкой её будущего пути в театр и кино.

Личная жизнь: брак с Владимиром Меньшовым и дочь Юлия

Личная жизнь Веры Алентовой: брак с Владимиром Меньшовым и дочь Юлия Меньшова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вера Алентова была супругой Владимира Меньшова — одного из самых известных советских и российских режиссёров и актёров, обладателя «Оскара», народного артиста РСФСР. Их история началась в стенах Школы-студии МХАТ, где оба учились и где между ними зародилась та самая творческая связь, которая позже стала семьёй. Владимир Меньшов и Вера Алентова состояли в браке почти 60 лет.

В 1969 году у пары родилась дочь — Юлия Меньшова, ставшая телеведущей, актрисой и режиссёром. По её словам, брак родителей никогда не был идеальным: они часто ссорились, тяжело переживали бытовые трудности, жили в постоянном напряжении между работой и семьёй. Молодая семья испытывала серьёзные финансовые проблемы. Меньшов, будучи аспирантом ВГИК, по ночам подрабатывал в булочной, а Алентова выходила на сцену даже на последних месяцах беременности и почти сразу после родов вернулась к работе.

Когда дочери исполнилось три года, Меньшов и Алентова разошлись на четыре года, при этом официально не разводясь. Те годы Вера практически без остановки играла в Театре имени Пушкина, а маленькая Юля жила с бабушкой. Позже супруги снова сошлись — в тот момент, когда их дочь пошла в первый класс. С этого времени они уже не расставались, сохранив союз на долгие десятилетия. Алентова и Меньшов часто на публику демонстрировали семейную идиллию: они не только вместе жили, но и довольно часто вместе выступали на сцене. Пока не случилась трагедия.

Владимир Меньшов ушёл из жизни в июле 2021 года на 82-м году жизни. Причиной стали осложнения после коронавирусной инфекции. В тот же период в больницу с подозрением на COVID-19 доставили и Веру Алентову, но её успели выписать накануне прощания с супругом, состоявшегося 8 июля.

Последние годы: как жила после смерти мужа

Как жила Вера Алентова после смерти мужа. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Вера Алентова очень тяжело перенесла смерть мужа — это была рана, которая не затягивалась. Народная артистка даже оставила нетронутым кабинет покойного супруга, чтобы хоть так ощущать Меньшова рядом. При этом при Юлии, единственной дочери, Алентова держалась, не позволяя себе расклеиться. Актриса часто скрывала, насколько глубоко скучает по мужу. Спасением для неё стала работа: разучивание новых ролей заставляло собираться заново, вставать и продолжать выходить на сцену. Кто-то со стороны считал сдержанность Веры Алентовой холодностью, даже упрекал в бесчувственности, потому что актриса вышла на сцену раньше, чем закончился траур по Меньшову. Но на деле работа была для Алентовой единственной формой выживания. Лишь однажды Вера Алентова призналась, что так и не смогла принять уход Владимира Меньшова и до конца осознать, что его больше нет рядом.

Сегодня, вспоминая её путь, становится ясно: Алентова была не просто сильной женщиной, но и из той редкой породы актрис, которые не играют, а проживают каждую роль, оставляя в ней часть себя. Её героини останутся на экране, а вместе с ними — сила, стойкость и невероятная внутренняя красота, которую она несла через всю жизнь. А ранее Life.ru рассказал о причине смерти знаменитой артистки. От чего умерла Вера Алентова?

Авторы Карина Морозова