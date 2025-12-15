Они ушли в 2025-м и забрали с собой целую эпоху: 15 легенд России и мира, которых больше нет

Этот год забрал у нас людей, чьи голоса, образы и таланты десятилетиями формировали культурный код страны. Кто-то из них ушёл после долгой борьбы с болезнью, кто-то покинул нас внезапно. Но каждый оставил след, который не сотрётся из памяти поколений. Мы вспомним тех, чьё творчество навсегда останется с нами.

Евгения Добровольская (60 лет) — актриса, которая не боялась быть настоящей

Евгения Добровольская: звезда МХТ, умершая в 2025 году. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

10 января 2025 года не стало народной артистки России Евгении Добровольской. Больше тридцати лет она была ведущей актрисой МХТ имени Чехова, а её кинокарьера началась в 18 лет с главной роли в фильме «Клетка для канареек». Добровольская никогда не гналась за популярностью и даже в начале двухтысячных заявляла, что «в сериал калачом не заманят». Впрочем, время внесло свои коррективы. В последние годы она блистала в проектах «Монастырь», «Актрисы», «Балет». Премия «Золотой орёл» за «Артистку», «Ника» за «Механическую сюиту» — всё это лишь отражение её огромного таланта. Последний год актриса боролась с агрессивной онкологией, но продолжала работать до конца. Прощание с ней прошло на основной сцене родного театра.

Олег Стриженов (95 лет) — советский Жерар Филип, покоривший миллионы сердец

Олег Стриженов: легенда советского кино, ушедший в 2025 году. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

9 февраля ушёл из жизни Олег Стриженов — народный артист СССР, один из главных романтических героев послевоенного кинематографа. Его дебют в «Оводе» в 1955 году мгновенно превратил никому не известного актёра в кумира миллионов. Фильм посмотрели почти сорок миллионов зрителей! Потом были «Сорок первый», удостоенный награды Каннского фестиваля, «Белые ночи», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья». Экспансивные французы называли его «советским Жераром Филипом», а отечественные критики записали в «воплощение советской чувственности и мужественности». Стриженов прожил долгую жизнь. Он не дожил до 96-летия всего полгода. Причиной смерти стали осложнения после ишемического инсульта.

Паша Техник (40 лет) — голос андеграунда, не справившийся с зависимостью

Паша Техник: рэпер, погибший в Таиланде в 2025 году. Фото © Wikipedia / MEL СПОРТ

5 апреля в больнице на Пхукете скончался рэпер Паша Техник. Павел Ивлев был одним из основателей группы Kunteynir и знаковой фигурой российского андеграундного хип-хопа. Авторитетный журнал Pitchfork называл его альбомы шедеврами, а число его слушателей на стриминговых площадках превысило миллион. Но демоны зависимости преследовали Техника с 14 лет. Тюремный срок, несколько клинических смертей, бесконечные попытки лечения. В марте 2025 года его нашли в тяжёлом состоянии после передозировки. Врачи ввели Ивлева в искусственную кому, но спасти не смогли. Прощание с артистом в Москве собрало несколько тысяч поклонников — очередь тянулась от станции метро «Лефортово».

Зураб Церетели (91 год) — художник, изменивший облик городов

Зураб Церетели: великий скульптор, умерший в 2025 году. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

22 апреля остановилось сердце Зураба Церетели — человека, чьи работы невозможно не заметить. Гигантский памятник Петру I в Москве, мемориал «Слеза скорби» в США, монумент «Рождение нового человека» в Севилье, скульптуры на Поклонной горе. Он координировал воссоздание храма Христа Спасителя и руководил Российской академией художеств почти три десятилетия. Церетели был Героем Социалистического Труда и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его работы вызывали споры, критику и восхищение, но равнодушным не оставался никто. Прощание прошло в том самом храме Христа Спасителя, к восстановлению которого он приложил руку. Похоронили мастера в Тбилиси, рядом с женой.

Валентина Талызина (90 лет) — голос, знакомый каждому с детства

Валентина Талызина: актриса из «Простоквашино», ушедшая в 2025 году. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

21 июня не стало народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Больше 65 лет она служила в Театре имени Моссовета, снялась в более чем 130 фильмах. Но миллионы россиян узнают её прежде всего по голосу: именно она озвучила маму Дяди Фёдора в мультфильмах про Простоквашино и подарила голос героине Барбары Брыльской в «Иронии судьбы». А ещё была мастером ЖЭКа в «Афоне», учительницей химии в «Большой перемене», приёмщицей в «Зигзаге удачи». Последний год актриса боролась с раком поджелудочной железы. В январе она отметила 90-летний юбилей на сцене родного театра, играя Графиню в «Пиковой даме». Похоронили её на Ваганьковском кладбище, рядом с матерью.

Иван Краско (94 года) — патриарх петербургской сцены и отец Андрея Краско

Иван Краско: старейший актёр Петербурга, умерший в 2025 году. Фото © ТАСС / Замир Усманов

9 августа в Санкт-Петербурге скончался народный артист России Иван Краско. Больше полувека он служил в Театре имени Комиссаржевской, снялся в десятках фильмов и сериалов — от «Балтийского неба» до «Тараса Бульбы». Его голосом говорит Святогор в «Алёше Поповиче и Тугарине Змее», а в телеспектакле 1985 года он исполнил роль мага Гэндальфа. Но для многих Краско навсегда останется отцом талантливого актёра Андрея Краско, которого мы потеряли в 2006 году. Последние годы Иван Иванович тяжело болел — инсульты, проблемы со зрением, онкология желудочно-кишечного тракта. Похоронили его на Комаровском кладбище, рядом с сыном.

Ярослав Евдокимов (78 лет) — «фантазёр», чей голос помнят поколения

Ярослав Евдокимов: певец-«фантазёр», ушедший в 2025 году. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

22 августа ушёл из жизни Ярослав Евдокимов — исполнитель хита «Фантазёр», ставшего гимном советских дискотек и неожиданно обретшего вторую жизнь в плейлистах зумеров. Его мощный баритон звучал на всех главных концертных площадках Советского Союза. «Майский вальс», «Калины куст», «За Дунаем», «Зачарованная моя» — эти песни знало всё поколение восьмидесятых. Народный артист Белоруссии, заслуженный артист России, он полтора года боролся с раком лёгких. Артист планировал записать новую песню и осенью отправиться на гастроли, но не успел. Похоронили его в Минске, где он прожил большую часть жизни.

Тигран Кеосаян (59 лет) — режиссёр, выросший на «Мосфильме»

Тигран Кеосаян: режиссёр и ведущий, умерший в 2025 году. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

26 сентября не стало режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Сын легендарного создателя «Неуловимых мстителей» пошёл по стопам отца и вырос буквально напротив киностудии — семья жила на Мосфильмовской улице. В девяностые он снимал клипы для Аллегровой, Агутина, Шуфутинского, а потом создал лирическую комедию «Бедная Саша» и сериал «Мужская работа». Последние годы вёл программу «Международная пилорама». В январе 2025-го Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому — сказалось больное сердце, уже дважды подводившее его инфарктами. Девять месяцев он провёл между жизнью и смертью, так и не придя в сознание. У него осталось пятеро детей.

Юрий Николаев (76 лет) — человек, с которого начиналось воскресное утро

Юрий Николаев: ведущий «Утренней почты», ушедший в 2025 году. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

4 ноября ушёл из жизни народный артист России Юрий Николаев — ведущий, с которым выросло несколько поколений телезрителей. С 1975 года он был бессменным лицом «Утренней почты», программы, ради которой по воскресеньям пустели улицы. А в девяностые создал «Утреннюю звезду», давшую путёвку в жизнь Сергею Лазареву, Пелагее, Ани Лорак и десяткам других артистов. Он вёл «Голубой огонёк», «Песню года», «Спокойной ночи, малыши!». Последние годы Николаев боролся с онкологией: сначала рак кишечника, потом рак лёгких. Заядлый курильщик, он не смог отказаться от вредной привычки. Прощание прошло в траурном зале Троекуровского кладбища.

Радий Илькаев (83 года) — человек, создавший ядерный щит страны

Радий Илькаев: академик-ядерщик, умерший в 2025 году. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

10 декабря скончался академик РАН Радий Илькаев — один из главных создателей советского и российского ядерного оружия. Десятилетиями он руководил ядерным центром в Сарове и написал более 550 научных трудов. Лауреат государственных премий СССР и России, заслуженный деятель науки, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Его работа была засекречена, его имя знали только специалисты. Но без людей вроде него страна не имела бы того оборонного потенциала, который имеет сегодня.

Оззи Осборн (76 лет) — крёстный отец хеви-метала, чьи безумства стали легендой

Оззи Осборн: рок-легенда и основатель Black Sabbath, умерший в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / s_bukley

Человек, который откусил голову летучей мыши на сцене и выжил после десятилетий жёстких злоупотреблений, всё-таки оказался смертным. Оззи Осборн ушёл из жизни 22 июля 2025 года в Великобритании. Фронтмен Black Sabbath фактически создал хеви-метал как жанр и дважды вошёл в Зал славы рок-н-ролла. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона, но продолжал записывать музыку и появляться на публике. Реалити-шоу The Osbournes сделало его семью одной из самых узнаваемых в мире, а самого Оззи превратило из пугающего рокера в обаятельного семьянина с непередаваемым чувством юмора.

Роберт Редфорд (89 лет) — золотой мальчик Голливуда, который изменил независимое кино

Роберт Редфорд: голливудская икона и создатель Sundance, ушедший в 2025 году. Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Голливуд потерял одну из своих главных икон 16 сентября 2025 года. Роберт Редфорд был не просто красивым лицом на экране: он получил «Оскар» как режиссёр за фильм «Обыкновенные люди» и создал фестиваль Sundance, который открыл дорогу сотням независимых режиссёров. Его роли в «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Афере» вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Редфорд всегда держался особняком от голливудской суеты и предпочитал жить в своём ранчо в Юте. Он доказал, что можно быть суперзвездой и при этом оставаться человеком с принципами.

Дэвид Линч (78 лет) — режиссёр, превративший кошмары в искусство

Дэвид Линч: культовый режиссёр «Твин Пикс», умерший в 2025 году. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Создатель «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» скончался 15 января 2025 года от осложнений после эмфиземы лёгких. Дэвид Линч курил большую часть жизни и в последние годы открыто говорил о проблемах со здоровьем. Его фильмы невозможно спутать ни с чьими другими: термин «линчевский» вошёл в словари для описания сюрреалистичной, тревожной атмосферы. В 2019 году он получил почётный «Оскар» за вклад в кинематограф. Линч оставил после себя мир красных штор, говорящих карликов и загадок, которые зрители разгадывают до сих пор.

Джорджо Армани (91 год) — император элегантности, одевший весь Голливуд

Джорджо Армани: легендарный модельер, ушедший в 2025 году. Фото © ТАСС / Zuma / Maurizio Maule

Итальянский модельер ушёл из жизни 4 сентября 2025 года, оставаясь у руля своей империи до последнего дня. Джорджо Армани создал стиль, который узнаётся с первого взгляда: мягкие линии, приглушённые цвета, безупречный крой. Он одевал голливудских звёзд на церемонии «Оскар» и превратил итальянскую моду в мировой эталон роскоши. Бренд Armani стал символом успеха для миллионов людей по всему миру. Армани никогда не был женат и всю жизнь посвятил работе, создав империю стоимостью в миллиарды долларов.

Джейн Гудолл (91 год) — женщина, которая научила нас понимать шимпанзе

Джейн Гудолл: знаменитый приматолог, умершая в 2025 году. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Легендарный приматолог скончалась 1 октября 2025 года, продолжая читать лекции и путешествовать почти до самого конца. Джейн Гудолл провела более 60 лет среди диких шимпанзе в Танзании и перевернула представления науки о границе между человеком и животным. Она первой доказала, что шимпанзе используют орудия труда и имеют сложную социальную структуру. Её институт продолжает работу по защите дикой природы в десятках стран. Гудолл показала миру, что один человек может изменить отношение целой планеты к братьям нашим меньшим.