По данным российских силовиков, 155-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины покинула позиции почти в полном составе. Таким образом в украинской армии продолжаются массовые дезертирства.

По данным силовиков, сообщение которых приводит ТАСС, некоторые подразделения не оправдывают надежд командования. Однако несмотря на такие случаи, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы». По его словам, украинская армия сталкивается с системными проблемами, которые негативно сказываются на боеспособности подразделений.