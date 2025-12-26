155-я бригада ВСУ дезертировала с позиций почти в полном составе
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По данным российских силовиков, 155-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины покинула позиции почти в полном составе. Таким образом в украинской армии продолжаются массовые дезертирства.
По данным силовиков, сообщение которых приводит ТАСС, некоторые подразделения не оправдывают надежд командования. Однако несмотря на такие случаи, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы». По его словам, украинская армия сталкивается с системными проблемами, которые негативно сказываются на боеспособности подразделений.
Ранее Life.ru писал о масштабных потерях ВСУ под Сумами. Там элитные подразделения, включая спецназ и мотопехоту, отступают под натиском Российской армии. Войска перемещаются на более выгодные позиции, пытаясь избежать полного разгрома.
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