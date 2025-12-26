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Опубликовано 26 декабря 2025, 05:56

Украинский фанат выдал харьковскую ТЭЦ-5 нашим бойцам, выложив её в соцсети

Работающая ТЭЦ-5 в Харькове. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jaworskyjm

Работающая ТЭЦ-5 в Харькове. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jaworskyjm

По теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 в Харькове был нанесён удар после публикации фотографии украинским футбольным фанатом. Об этом сообщил военный блогер и специалист по авиации Алексей Воевода.

«Доразведали, уточнили. Действительно работает. Пришлось исправлять ситуацию. Вчера вечером по ней отработали. Фоткайтесь ещё! Только актуальная информация поможет нам избавить вас от ненавистного коммунистического прошлого!» — высмеял ситуацию военблогер.

Как утверждается, пользователь по имени Михаил Яворский выложил в социальных сетях снимок с тренировки. На заднем плане фотографии оказалась дымящаяся труба, по которой, как отмечается, можно было сделать вывод о функционировании ТЭЦ-5. После появления изображения объект был дополнительно проверен, а затем по нему нанесли удар.

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Ранее сообщалось, что на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что привело к вторичному крушению железнодорожного состава. Инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода называлась детонация. В результате происшествия, как отмечалось, травмы получили машинист и его помощник, их госпитализировали.

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Милена Скрипальщикова
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