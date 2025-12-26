«Уникальное событие»: Военный блогер заявил о панике в ВСУ после видео из штаба в Гуляйполе

Захват российскими военными штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области свидетельствует о неразберихе и панике в рядах украинской армии. Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание на видео, снятое российскими бойцами внутри захваченного здания. На кадрах видно, что украинские военные покидали помещение в спешке, оставив на столе важные документы, включая оперативную карту, компьютер и средства связи. Подоляка пояснил, что такие вещи обычно эвакуируются в первую очередь, а подобные штабы располагаются на значительном удалении от линии фронта.

«Насколько мы видим, штаб батальона был брошен в буквальном смысле слова, вместе с секреткой, печатями, ноутбуками и телефонами. Что в условиях нынешней войны, по-моему, вообще уникальное событие. Такого я не припомню. Дело в том, что обычно такие вещи эвакуируются очень быстро, а расположены на удалении минимум 10 км от фронтальной линии», — написал он.

Блогер сделал вывод, что оставленные документы прямо указывают на хаос в действиях противника во время быстрого продвижения российских войск к Гуляйполю. Он также заявил, что ситуация демонстрирует панические настроения в рядах 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, спокойная обстановка во время съёмки видео в захваченном штабе косвенно подтверждает, что подразделения РФ продвинулись дальше этого объекта.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят провести детальное расследование после сообщений о потере командного пункта в Гуляйполе. Отмечается, что проверкой занимаются профильные и правоохранительные органы. В случае подтверждения информации будет открыто уголовное производство.