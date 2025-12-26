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Опубликовано 26 декабря 2025, 10:44

Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников ВСУ в Крыму

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские зенитчики уничтожили 17 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Из них 16 сбили над территорией Республики Крым, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.

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Ранее Life.ru публиковал эффектное видео поражения пункта управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. Русский дрон подорвал дом, в котором засели два украинских дроновода.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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