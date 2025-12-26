Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников ВСУ в Крыму

Российские зенитчики уничтожили 17 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Из них 16 сбили над территорией Республики Крым, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru публиковал эффектное видео поражения пункта управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. Русский дрон подорвал дом, в котором засели два украинских дроновода.