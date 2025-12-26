Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников ВСУ в Крыму
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Российские зенитчики уничтожили 17 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Из них 16 сбили над территорией Республики Крым, а ещё один — над акваторией Чёрного моря.
Ранее Life.ru публиковал эффектное видео поражения пункта управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. Русский дрон подорвал дом, в котором засели два украинских дроновода.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.