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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 14:43

Посольство РФ сообщило об освобождении россиянки, удерживаемой в Мьянме

Обложка @ Freepik

Обложка @ Freepik

Освобождена гражданка России, незаконно удерживаемая на территории Мьянмы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Таиланде. Выдача женщины стала возможной благодаря скоординированным действиям Бангкока и Нейпьидо и прошла при поддержке российских дипломатов.

Женщину поместили в миграционный центр города Мэсота. Ожидается, что её доставят в Бангкок для дальнейшего вылета на Родину.

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Напомним о другой жертве мьянмарского криминалитета — российской фотомодели, которую заманили в страну под предлогом собеседования. На деле же у неё отобрали паспорт и вывезли в колл-центр, где удерживали против воли. Кроме того, известно ещё о нескольких случаях похищений наших соотечественников в Мьянме.

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Матвей Константинов
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