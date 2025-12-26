Посольство РФ сообщило об освобождении россиянки, удерживаемой в Мьянме

Освобождена гражданка России, незаконно удерживаемая на территории Мьянмы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Таиланде. Выдача женщины стала возможной благодаря скоординированным действиям Бангкока и Нейпьидо и прошла при поддержке российских дипломатов.

Женщину поместили в миграционный центр города Мэсота. Ожидается, что её доставят в Бангкок для дальнейшего вылета на Родину.