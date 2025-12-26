Посольство РФ сообщило об освобождении россиянки, удерживаемой в Мьянме
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Освобождена гражданка России, незаконно удерживаемая на территории Мьянмы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Таиланде. Выдача женщины стала возможной благодаря скоординированным действиям Бангкока и Нейпьидо и прошла при поддержке российских дипломатов.
Женщину поместили в миграционный центр города Мэсота. Ожидается, что её доставят в Бангкок для дальнейшего вылета на Родину.
Напомним о другой жертве мьянмарского криминалитета — российской фотомодели, которую заманили в страну под предлогом собеседования. На деле же у неё отобрали паспорт и вывезли в колл-центр, где удерживали против воли. Кроме того, известно ещё о нескольких случаях похищений наших соотечественников в Мьянме.
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