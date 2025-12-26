Мантуров: Россия поставляет в зону СВО больше дронов, чем Украина

Россия поставляет в зону специальной военной операции больше дронов по сравнению с украинской стороной. Такие данные привёл первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с телеканалом «Россия-24».

«Президент уже говорил, я могу только повториться здесь, что мы производим миллионное количество этих изделий и сегодня поставляем на фронт в больших количествах, чем наш противник», — сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что наращивание выпуска беспилотников будет продолжено с учётом актуальных запросов Минобороны. Он уточнил, что приоритетом является развитие аппаратов самолётного типа и FPV-дронов, параллельно идёт процесс импортозамещения комплектующих в кооперации с российскими индустриальными и конструкторскими бюро.

Ранее стало известно, что в зоне СВО начал работать устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс». Как пояснили разработчики, дрон был создан по запросу военных, которым требовался аппарат для наведения артиллерии на цели на дистанции до 10 км. Для этого его оснастили специальным ПО, смещёнными частотами управления и тепловизором для круглосуточной работы.