Флеш: Армия России собирается отрезать железнодорожные пути Украины от Польши

Россия предпринимает попытки блокировать железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей. Об этом в соцсетях заявил эксперт Вооружённых сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Атаки идут на железнодорожную ветку Киев — Ковель. Задача противника — остановить работу этого логистического звена Украина — Польша», — написал он.

По словам Бескрестнова, атаки на железнодорожную инфраструктуру будут продолжаться. Он призвал украинские власти защитить пути с помощью сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы сохранить функционирование ключевого логистического маршрута.

Ранее сообщалось, что на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что вызвало вторичное крушение состава. Инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода назвали детонацию. В результате происшествия травмы получили машинист и его помощник, которые были госпитализированы.