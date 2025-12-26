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Опубликовано 26 декабря 2025, 12:48

Флеш: Армия России собирается отрезать железнодорожные пути Украины от Польши

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия предпринимает попытки блокировать железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей. Об этом в соцсетях заявил эксперт Вооружённых сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Атаки идут на железнодорожную ветку Киев — Ковель. Задача противника — остановить работу этого логистического звена Украина — Польша», — написал он.

По словам Бескрестнова, атаки на железнодорожную инфраструктуру будут продолжаться. Он призвал украинские власти защитить пути с помощью сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы сохранить функционирование ключевого логистического маршрута.

По Укрaине прошла волна «минирований» поездов
По Укрaине прошла волна «минирований» поездов

Ранее сообщалось, что на севере Украины сошёл с рельсов грузовой поезд, что вызвало вторичное крушение состава. Инцидент произошёл в районе города Коростень Житомирской области. Предварительной причиной схода назвали детонацию. В результате происшествия травмы получили машинист и его помощник, которые были госпитализированы.

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Милена Скрипальщикова
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