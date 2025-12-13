По Укрaине прошла волна «минирований» поездов

На западе Украины произошла серия инцидентов, связанных с угрозами минирования железнодорожных составов. Информация об остановках и эвакуациях поступила от местных пабликов и СМИ.

Вслед за остановкой поезда «Перемышль-Киев» аналогичные тревожные звонки поступили в отношении поездов «Киев–Ужгород» и «Киев–Будапешт». Во всех случаях для обеспечения безопасности людей эвакуировали из вагонов.

Таким образом, за короткий период на железных дорогах региона была зафиксирована целая волна сообщений о возможных минированиях, что привело к сбоям в движении и мерам по экстренной эвакуации пассажиров. Ситуация вызвала серьёзные опасения у местных жителей и пассажиров.

Тем временем в Одесской области большинство поездов задерживают, а некоторые рейсы и вовсе отменены после масштабного удара ВС РФ по энергообъектам. На линии выпущены резервные тепловозы, работающие автономно на дизеле. А в Сети появились апокалиптическое фото самой Одессы после первого удара «Кинжалами» с МиГ-31.