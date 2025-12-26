Зима 2026 года определит судьбу всей СВО, заявил военный эксперт

Наступающий 2026 год станет решающим для исхода военного конфликта на Украине. Такой прогноз в интервью «Ленте.ру» дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он считает, что у Киева ещё достаточно ресурсов для продолжения боевых действий, учитывая европейский кредит и наличие техники. Эксперт предположил, что Украина будет воевать, по крайней мере, в первой половине года, а ключевыми станут зимние месяцы — январь и февраль. Дандыкин также раскритиковал так называемый «мирный план» Владимира Зеленского из 20 пунктов, назвав его нереалистичным.

«Там и армия 800 тысяч в мирном времени. Такой армии себе не может позволить ни ФРГ, ни Франция, ни Великобритания. И 63 процента населения, судя по опросам, намерено воевать. Это о многом говорит. Значит, они уверены, что они нас победят. Поэтому я думаю, что следующий год будет определяющим», — подчеркнул капитан первого ранга запаса.

Ранее президент РФ Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. В ходе церемонии награждения участников специальной военной операции высшей государственной наградой — званием Героя России, лидер выразил военнослужащим благодарность за мужество и преданность Родине.