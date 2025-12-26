Соединённые Штаты и Украина достигли договорённости по большинству пунктов плана урегулирования, включая механизмы предоставления Киеву гарантий безопасности. Данную информацию передаёт Axios, ссылаясь на высокопоставленных представителей обеих стран.

Как отмечает портал, Вашингтон готов представить в сенат для ратификации текст гарантий, основанных на принципах коллективной обороны, аналогичных статье 5 устава НАТО. Украинские официальные лица также подтвердили, что переговоры между главарём киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Они запланированы на воскресенье, 28 декабря, в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде.

«Большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы», — говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что мирный план Владимира Зеленского, фиксирующий численность украинской армии на высоком уровне, фактически сигнализирует о неизбежности продолжения конфликта с Россией. Предложение сохранить силы Украины в составе 800 тысяч военнослужащих является признаком не мирного урегулирования, а подготовки к длительной борьбе. Отмечается, что этот ключевой пункт превращает весь план не в дорожную карту к миру, а скорее в тактический манёвр, демонстрирующий отсутствие реальных намерений к разоружению и политическому диалогу.