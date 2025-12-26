Путин: Предприятия ОПК стабильно поставляют Армии России всё необходимое

Отечественный оборонно-промышленный комплекс функционирует стабильно и в полном объёме обеспечивает все потребности вооружённых сил, включая подразделения, задействованные в зоне СВО. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время совещания по рассмотрению основных параметров новой государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

Владимир Путин провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. Видео © Life.ru

«Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска всё необходимое вооружение и технику», — сказал он.

Путин добавил, что поставки вооружения идут как для формирований, участвующих в СВО, так и для общих нужд армии.

В ходе совещания были приведены конкретные данные, иллюстрирующие кратный рост выпуска военной продукции с 2022 года к 2025 году. Так, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, а лёгкой бронетехники — почти в 4 раза. Выпуск военной авиации вырос в 4,6 раза, автомобильной техники — в 5,7 раза.

Наиболее значительный рост был продемонстрирован в выпуске высокотехнологичных и расходных средств. Производство ракет и артиллерии увеличилось в 9,6 раза, техники связи и радиоэлектронной борьбы — в 12,5 раза. Выпуск средств индивидуальной бронезащиты поднялся почти в 18 раз, а объёмы производства боеприпасов и различных средств поражения увеличились более чем в 22 раза.