Путин рассказал о новом облике ВС РФ

Сегодня формируется новый облик ВС РФ — в этом процессе играет роль бесценный опыт, который получает Армия России во время специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса тоже», — сказал Путин, добавив, что в эта работа будет продолжена.

Ранее президент уже заявлял, что российская армия вышла на лидирующие позиции по своей боевой мощи в мировом масштабе. По его словам, Вооружённые силы РФ являются уникальной «воеванной» армией, которой нет больше нигде в мире.