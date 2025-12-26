В Сети появилось видео ликвидации укреплённого пункта украинских военных, отказавшихся сложить оружие в ходе боевых действий. Как сообщает телеграм-канал «Z комитет + карта СВО», точный удар по зданию в Димитрове (украинское название — Мирноград) ДНР был нанесён подразделениями 5-й отдельной мотострелковой бригады, входящей состав 51-й армии.

Показан точный удар с ликвидацией пункта дислокации ВСУ в Димитрове. Видео © Telegram / Z комитет + карта СВО

На кадрах с беспилотника-разведчика видно, как российские военные обнаружили сосредоточение противника в двухэтажном здании. Боевики продолжали оказывать сопротивление после предложения о капитуляции, после чего по зданию нанесли удар. Мощный взрыв полностью разрушил строение, что свидетельствует о применении боеприпасов значительной мощности. Точных данных о потерях украинской стороны в результате удара не приводится.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск установили контроль над штабным комплексом украинского батальона в городе Гуляйполе Запорожской области. Согласно информации издания, военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» заняли объект после того, как подразделения 102-й бригады ВСУ в спешном порядке оставили позиции. На кадрах видно, что отступающие оставили в здании значительное количество секретного имущества, включая штабные карты, средства связи и компьютерную технику.