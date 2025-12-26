Контроль над Краматорской агломерацией в Донбассе может открыть для российской армии стратегическую возможность для осады Харькова. Об этом в интервью «Ридусу» заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко, комментируя переброску украинских сил к ключевым городам. По его словам, ожесточённые бои сейчас идут на Донбасском и Запорожском направлениях.

«Если возьмём под контроль Краматорскую агломерацию, то мы не только зачистим ДНР от ВСУ, но и получим возможность осадить Харьков. Это станет политическим провалом Зеленского. Поэтому он стягивает войска в Донбасс», — указал военный эксперт.

Он добавил, что концентрация украинских сил на одном направлении ослабляет оборону на других участках фронта. Это может позволить российской армии прорвать линию обороны в Запорожье и выйти к Днепру. Для Киева, как считает Тимошенко, такая перспектива является «меньшим из зол», так как организовать оборону по реке проще, чем остановить наступление на Харьков.

Ранее стало известно, что главные усилия украинской армии сейчас направлены на укрепление рубежей под Краматорском, Дружковкой и Славянском. Для обороны этих городов передислоцируются крупные военные контингенты, в состав которых входят подготовленные спецподразделения и иностранные наёмники.