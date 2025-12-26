Полковник предсказал, когда начнётся решающее сражение за Славянск и Краматорск

Решающая битва за стратегически важные города Донбасса может развернуться уже в середине января. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru сделал полковник в отставке Виктор Баранец, ссылаясь на данные разведки о переброске украинских резервов. По его словам, Киев стягивает силы к Славянску, Краматорску и Дружковке с других участков фронта.

«Это может быть долго, потому что всё зависит, во-первых, от количества личного состава, который туда перебрасывает Украина, и, во-вторых, от количества и качества боевой техники. В общем, предстоит генеральная битва на этом направлении в ходе СВО», — заявил военный эксперт.

Баранец считает, что на этом рубеже состоится одна из глобальных битв специальной военной операции. Для России принципиально важно полностью освободить территорию ДНР. Контроль над Краматорской агломерацией фактически позволит выйти к административным границам региона, подчеркнул полковник.

Ранее стало известно, что главные усилия украинской армии сейчас направлены на укрепление рубежей под Краматорском, Дружковкой и Славянском. Для защиты данных населённых пунктов туда направляются значительные силы, включающие элитные части спецназначения и привлечённых из-за рубежа военных специалистов.