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Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 16:33

В МИД России заявили о реальном приближении разрешения конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Реальное приближение к решению украинского конфликта стало ощутимым. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что 25 декабря 25-го года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договорённость», — сказал Рябков.

Он также заявил, что Киев и его европейские союзники, не стремящиеся к договорённостям, активизировали свои действия по их срыву.

Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90%
Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90%

А ранее сообщалось, что мирный план Владимира Зеленского, фиксирующий численность украинской армии на высоком уровне, фактически сигнализирует о неизбежности продолжения конфликта с Россией. Предложение сохранить силы Украины в составе 800 тысяч военнослужащих является признаком не мирного урегулирования, а подготовки к длительной борьбе. Отмечается, что этот ключевой пункт превращает весь план не в дорожную карту к миру, а скорее в тактический манёвр, демонстрирующий отсутствие реальных намерений к разоружению и политическому диалогу.

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Наталья Демьянова
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