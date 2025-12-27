Трамп назвал удары по ИГИЛ* в Нигерии «рождественским подарком»
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары США по террористам ИГИЛ* в Нигерии были перенесены и проведены в качестве рождественского подарка. Об этом пишет Politico.
Изначально операция планировалась раньше, но республиканец решил задержать её, охарактеризовав перенесённые удары как «рождественский подарок» для боевиков.
Напомним, 26 декабря Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». Согласно американскому чиновнику, удар по террористам был нанесён по просьбе властей Нигерии. Эту информацию официально подтвердило Африканское командование Вооружённых сил США.
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*Террористическая организация, запрещённая в РФ и США.