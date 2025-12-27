Трамп назвал удары по ИГИЛ* в Нигерии «рождественским подарком»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары США по террористам ИГИЛ* в Нигерии были перенесены и проведены в качестве рождественского подарка. Об этом пишет Politico.

Изначально операция планировалась раньше, но республиканец решил задержать её, охарактеризовав перенесённые удары как «рождественский подарок» для боевиков.

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