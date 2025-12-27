Официальные сводки Минобороны России подтверждают, что за прошедшие сутки подразделения, входящие в состав группировки «Центр», успешно нейтрализовали личный состав и технику нескольких воинских формирований Украины. В частности, было нанесено поражение бригаде спецназа «Азов»*.

В сообщении министерства детализируется, что под огневым воздействием оказались силы и средства механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, а также бригады морской пехоты и упомянутого спецназа «Азов»*. Эти боевые успехи были достигнуты в районах Артёмовки, Торецкого, Димитрова, Гришино, Белицкого, Родинского, Нового Донбасса (ДНР), а также Новопавловки и Ивановки (Днепропетровская область).

Ранее пленный азовец* рассказал, как российский солдат Док спас его от гибели. Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко публично поблагодарил российских военнослужащих за спасение своей жизни и гуманное обращение. По его словам, российские солдаты проявили гуманизм, тогда как украинская сторона оставила его погибать на поле боя.

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