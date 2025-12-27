Действия властей Латвии, вводящих штрафы за использование пиротехники в новогоднюю ночь по московскому времени, являются новым уровнем русофобии. Такую оценку дал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет «вместе с Путиным» встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — поделился он.

Как сообщил политик, частным лицам за подобное нарушение грозит штраф в размере до 350 евро, а компаниям — до 1400 евро. Миронов также сослался на позицию вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса, согласно которой запуск фейерверков в этот час будет трактоваться как акт поддержки России и посягательство на национальную безопасность Латвии.

Ранее сообщалось, что латвийское правительство всерьёз рассматривает вопрос о демонтаже железнодорожных путей, проходящих по восточной границе страны с Россией. По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, до конца текущего года будет проведено комплексное исследование с привлечением Национальных Вооружённых сил.