В Дагестане простились с волонтёрами, погибшими при доставке гумпомощи в зону СВО

Напомним, что гуманитарный конвой из Дагестана, направлявшийся к линии соприкосновения, был обстрелян украинскими беспилотниками на приграничных территориях. В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое активистов общественной организации «Самооборона». Ещё один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями был доставлен в медицинское учреждение. Гуманитарная помощь перевозилась двумя грузовиками, один из которых по пути остановился на ремонт. Второй транспорт, «газель» и легковушка, были обстреляны с использованием дронов. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что родственники погибших должны получить всю поддержку государства.