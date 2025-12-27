В Дагестане простились с волонтёрами, погибшими при доставке гумпомощи в зону СВО
Обложка © Telegram / Правительство Республики Дагестан
В Шамильском районе Дагестана похоронили волонтёров, погибших при доставке гуманитарного груза российским военнослужащим в зоне проведения СВО. Их могилы в родных сёлах Нижний Батлух и Хебда посетил председатель Правительства Республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Похороны погибших в приграничье волонтёров в Дагестане. Видео © Telegram / Правительство Республики Дагестан
Отдельно чиновник навестил отца погибшего заместителя главы района Магомеднаби Гаджиева — Абдулахида Гаджиева. Абдулмуслимов подчеркнул, что погибшие ушли из жизни, исполнив долг и выполнив благородную миссию по поддержке военнослужащих.
«Их подвиг навсегда в наших сердцах и в памяти», — отметил он.
Напомним, что гуманитарный конвой из Дагестана, направлявшийся к линии соприкосновения, был обстрелян украинскими беспилотниками на приграничных территориях. В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое активистов общественной организации «Самооборона». Ещё один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями был доставлен в медицинское учреждение. Гуманитарная помощь перевозилась двумя грузовиками, один из которых по пути остановился на ремонт. Второй транспорт, «газель» и легковушка, были обстреляны с использованием дронов. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что родственники погибших должны получить всю поддержку государства.
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