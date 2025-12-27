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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:46

Путин заявил о наступлении ВС РФ по всей линии фронта в Донбассе и Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы России ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе и Запорожской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединённой группировкой войск.

«На Донбассе и в Запорожской области наступление идёт по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

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Напомним, что Владимир Путин в субботу лично посетил командный пункт, где проходит управление войсками специальной военной операции. В ходе проведённого совещания начальник Генерального штаба доложил президенту об актуальной оперативной обстановке в зоне СВО.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Полина Никифорова
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