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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:58

Российские войска освободили три села в Харьковской и Сумской областях за две недели

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные установили контроль над тремя новыми населёнными пунктами в приграничных районах за две недели. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил об этом в рамках отчёта о ходе специальной военной операции.

Он сообщил, что группировка «Север» продолжает формировать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины. В результате её действий под контроль перешли населённые пункты Высокое, Вильча и Прилипка. Генерал армии подчеркнул, что задачи выполняются в соответствии с утверждённым планом.

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Ранее сообщалось, что наступающие подразделения российской армии освободили населённый пункт Степногорск в Запорожской области. Штурмовые части группировки «Днепр» продолжают вести активные боевые действия в этом районе. В настоящее время завершается операция по нейтрализации формирований противника в районах Приморском и Лукьяновском.

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Юлия Сафиулина
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