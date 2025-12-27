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Опубликовано 27 декабря 2025, 18:06

Российские войска ведут наступление в Гришине, где ВСУ сосредоточивают резервы

Обложка © ТАСС/Александр Река

Обложка © ТАСС/Александр Река

Российские подразделения ведут успешное наступление в районе населённого пункта Гришино в ДНР. Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил об этом в своём оперативном докладе.

Он отметил, что силы 41-й армии действуют на данном направлении, тогда как противник использует эту местность для переброски резервов. По словам командующего, силы ВСУ пытаются провести атаки в сторону северо-западной части Красноармейска, однако попытки не приносят результата. Эти усилия оказываются полностью безрезультатными перед действиями российских войск.

Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО
Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Ранее стало известно, что российские войска взяли под свой контроль три приграничных населённых пункта в течение последних двух недель. Такие данные привёл начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в своём отчёте. Он доложил, что соединения группировки «Север» последовательно создают буферную зону в Сумской и Харьковской областях. В рамках этой работы были заняты населённые пункты Высокое, Вильча и Прилипка.

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Юлия Сафиулина
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