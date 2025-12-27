«Образцы храбрости и мужества»: Белоусов поздравил десантников с освобождением Степногорска

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав 247-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населённого пункта Степногорск в Запорожской области. Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.

«В упорных боях с противником на Ореховском направлении воины-десантники проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле», – говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.

Глава ведомства отметил, что в боях на Ореховском направлении воины-десантники демонстрируют образцы храбрости и мужества. Он подчеркнул, что эта победа продолжает героический путь и славные традиции Воздушно-десантных войск, став символом отваги для будущих поколений защитников Отечества.

Белоусов заявил, что имена воинов, павших в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся примером безграничной любви к Родине. Министр поблагодарил личный состав полка за успешное выполнение боевых задач, верность долгу и выразил уверенность, что десантники и впредь будут с честью служить России, надёжно обеспечивая её безопасность.