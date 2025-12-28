ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 декабря 2025, 02:37

Бойцы «Востока» за сутки уничтожили 12 пунктов БПЛА ВСУ и 4 станции Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили четыре станции Starlink и 12 центров управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Он уточнил, что потери Вооружённых сил Украины произошли в результате действий подразделений БПЛА Армии России.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

ВСУ заставляют боевиков принимать неизвестные таблетки
ВСУ заставляют боевиков принимать неизвестные таблетки

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области была ликвидирована группа латиноамериканских наёмников, входивших в состав 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Батальон латиноамериканских наёмников сформирован после назначения комбрига Даниэля Китоне кубинского происхождения. В настоящее время иностранных боевиков массово переводят в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar