Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление педагогов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает необходимым ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По его мнению, эта мера нужна для защиты педагогов и профилактики конфликтов. Депутат озвучил инициативу в беседе с РИА «Новости».

«Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации», — объяснил парламентарий.

Миронов отметил, что, в отличие от оскорбления представителя власти, закон сейчас не предусматривает защиту для учителей от унижений, в том числе целенаправленных. Он указал на проблему, когда подростки провоцируют педагогов, снимают инциденты на видео и выкладывают в интернет, чтобы выставить учителя агрессором.

Как подчеркнул чиновник, главная цель инициативы — не карательная, а превентивная. Он считает, что отсутствие защиты со стороны государства приводит к профессиональному выгоранию и оттоку кадров из школ, поскольку педагоги выполняют важнейшую государственную задачу, не чувствуя поддержки.

Ранее Миронов предлагал увеличить число бюджетных мест в вузах пропорционально сокращению платных. По словам депутата, количество бесплатных мест остаётся практически на прежнем уровне. В текущем учебном году их было 619 тысяч, на следующий планируется 620,5 тысяч. Также лидер партии заявлял, что о том, что необходимо выплатить работающим пенсионерам по полмиллиона.