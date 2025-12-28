На территории Сумской области уничтожен крупный объект снабжения Вооружённых сил Украины. Целью удара стало хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе населённого пункта Низы. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

После попадания на объекте возникло мощное возгорание, с которым не могли справиться в течение нескольких часов. Это свидетельствует о масштабах склада и серьёзности ущерба.

«Уничтожено крупное хранилище ГСМ для нужд ВСУ. Возгорание не могли потушить в течение нескольких часов», — заявил собеседник агентства.

Ликвидация подобных объектов логистики напрямую влияет на снабжение украинских войск, затрудняя переброску топлива для техники. Информация о потерях среди личного состава ВСУ пока не поступала.

Ранее сообщалось о крупном отступлении украинских войск в Сумской области. Около 10 тысяч солдат ВСУ покинули позиции из-за наступления российских войск. Группа «Север» продвинулась на 5,5 км вглубь региона из-за истощения украинских сил. Местные власти проводят принудительную эвакуацию жителей из населённых пунктов у Сум для их переоборудования под оборонительные точки. Российские дроны уничтожают украинскую технику, фиксируются повреждения машин.