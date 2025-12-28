На Алтае вдове участника СВО вернули почти 3 млн, похищенные курьером аферистов

В Республике Алтай полиция вернула вдове участника СВО почти 3 миллиона рублей, похищенных мошенниками. Злоумышленник — 20-летний студент из Нижнего Новгорода — задержан и заключён под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Полиция Республики Алтай вернула вдове участника СВО 2,9 млн рублей, похищенных курьером аферистов. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Полиция Республики Алтай вернула вдове участника СВО 2,9 миллиона рублей, похищенных курьером аферистов. Злоумышленником оказался 20-летний студент из Нижнего Новгорода. Молодой человек заявил, что сам ранее стал жертвой мошенников, которые под различными угрозами заставили его работать на них в качестве курьера‑посредника», — говорится в сообщении.

По данным МВД, студент забирал у обманутых людей деньги и переводил их на счета преступников. Действуя по указанию вербовщиков, он прилетел в Алтай, добрался на такси до Чемальского района, встретился с потерпевшей и забрал пакет с наличностью. Затем он вернулся в Барнаул, планируя вылететь домой. В полицию обратилась местная жительница, сообщив о хищении денег. Ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования сбережений вынудили снять средства, полученные за погибшего мужа, участника СВО, и передать их курьеру.

Оперативники задержали студента на территории края. При нём нашли похищенные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Ранее в Калининградской области была пресечена деятельность преступной группировки, которая под видом помощи в оформлении документов для доверенностей похитила более одного миллиона рублей. Среди пострадавших оказались военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО.