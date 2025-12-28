ВС России нанесли удары по объектам ВПК и пунктам дислокации ВСУ в 148 районах

Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Также за минувшие сутки были уничтожены цеха, где изготавливались комплектующие для ракетных двигателей, и места, где собирались и готовились к запуску дальнобойные ударные беспилотники. Кроме того, в 148 районах были ликвидированы пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.

Как уточнили в Минобороны, атаки осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии, входящих в состав группировок ВС РФ.

Ранее российские военные вышли на прямую видеосвязь с президентом России из освобождённого города Димитров в ДНР. Владимир Путин получил прямой доклад от командования роты и поблагодарил личный состав за службу. Командир подразделения доложил главе государства об установлении полного контроля над городом по состоянию на 27 декабря. Он подчеркнул, что его рота принимала непосредственное участие в завершающих боях за этот населённый пункт.