Системы противовоздушной обороны России показали невероятную результативность. За последние 24 часа они уничтожили 370 вражеских беспилотников самолётного типа и одну управляемую авиационную бомбу. Данные об этом привели в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.

Ведомство также обновило общие итоги с начала специальной военной операции. Согласно данным, уничтожено уже более 105 тысяч беспилотных летательных аппаратов, почти 27 тысяч танков и бронемашин, а также десятки тысяч единиц артиллерии и специальной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели атаки на украинские объекты военно-промышленного комплекса и места дислокации войск в 148 районах. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры, питающие украинский ВПК, а также цеха по производству ракетных двигателей и площадки для сборки и запуска ударных беспилотников. Кроме того, в указанных районах были поражены пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.