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Опубликовано 28 декабря 2025, 09:41

Силы ПВО за сутки уничтожили 370 вражеских дронов и управляемую авиабомбу

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Системы противовоздушной обороны России показали невероятную результативность. За последние 24 часа они уничтожили 370 вражеских беспилотников самолётного типа и одну управляемую авиационную бомбу. Данные об этом привели в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметили в ведомстве.

Ведомство также обновило общие итоги с начала специальной военной операции. Согласно данным, уничтожено уже более 105 тысяч беспилотных летательных аппаратов, почти 27 тысяч танков и бронемашин, а также десятки тысяч единиц артиллерии и специальной техники.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ провели атаки на украинские объекты военно-промышленного комплекса и места дислокации войск в 148 районах. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры, питающие украинский ВПК, а также цеха по производству ракетных двигателей и площадки для сборки и запуска ударных беспилотников. Кроме того, в указанных районах были поражены пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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