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Опубликовано 28 декабря 2025, 10:20

«Фронт движется на нас»: На Украине объяснили отказ забирать тела солдат ВСУ

На Украине объяснили отказ забирать тела солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украина не может эвакуировать тела своих военных, поскольку поле боя остаётся под контролем российских войск. Об этом в интервью «Общественному радио» заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Почему тела не уносят? Потому что фронт движется на нас. Тела остаются на территории противника. Как мы можем их эвакуировать?» — отметил Пивненко.

Командующий подчеркнул, что украинская сторона предпринимает попытки эвакуировать всех, кого это возможно, однако ситуация на линии соприкосновения не всегда позволяет провести такие действия.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»

Ранее сообщалось, что в ходе освобождения Волчанска российские войска сталкивались не только с украинскими подразделениями, но и с иностранными наёмниками из стран Латинской Америки, в том числе из Колумбии. Тела ликвидированных наёмников после процедуры опознания продолжали хоронить, в том числе в Киеве, где были преданы земле двое колумбийцев с позывными Тайсон и Авантуреро.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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