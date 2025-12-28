Украина не может эвакуировать тела своих военных, поскольку поле боя остаётся под контролем российских войск. Об этом в интервью «Общественному радио» заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

«Почему тела не уносят? Потому что фронт движется на нас. Тела остаются на территории противника. Как мы можем их эвакуировать?» — отметил Пивненко.

Командующий подчеркнул, что украинская сторона предпринимает попытки эвакуировать всех, кого это возможно, однако ситуация на линии соприкосновения не всегда позволяет провести такие действия.

Ранее сообщалось, что в ходе освобождения Волчанска российские войска сталкивались не только с украинскими подразделениями, но и с иностранными наёмниками из стран Латинской Америки, в том числе из Колумбии. Тела ликвидированных наёмников после процедуры опознания продолжали хоронить, в том числе в Киеве, где были преданы земле двое колумбийцев с позывными Тайсон и Авантуреро.