Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населённого пункта Родинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В упорных боях на Красноармейском направлении воины-гвардейцы проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле», — сказал Белоусов.

Министр подчеркнул, что эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для будущих поколений защитников Отечества. Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью исполнять воинский долг, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Ранее сообщалось об освобождении города Родинское в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт был взят под контроль силами 9-й мотострелковой бригады севернее Красноармейско-Димитровской агломерации. Отмечалось, что российские военные за последние сутки освободили сразу шесть населённых пунктов, а основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.