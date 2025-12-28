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Опубликовано 28 декабря 2025, 11:14

Глава Минобороны поздравил наших бойцов с освобождением Родинского в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населённого пункта Родинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В упорных боях на Красноармейском направлении воины-гвардейцы проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле», — сказал Белоусов.

Министр подчеркнул, что эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для будущих поколений защитников Отечества. Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью исполнять воинский долг, защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и удерживают Купянск, ВСУ сдались в Димитрове, Зеленский везёт Трампу новый мирный план, 28 декабря

Ранее сообщалось об освобождении города Родинское в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт был взят под контроль силами 9-й мотострелковой бригады севернее Красноармейско-Димитровской агломерации. Отмечалось, что российские военные за последние сутки освободили сразу шесть населённых пунктов, а основные события развернулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

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Милена Скрипальщикова
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