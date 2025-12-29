В России введут период охлаждения для сделок с жильём для борьбы со «схемой Долиной»
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В России может быть введён период охлаждения для сделок с жильём, в течение которого деньги покупателя будут размещаться на специальном депозите, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующие нормы планируется рассмотреть в первом квартале 2026 года, они могут вступить в силу сразу после принятия.
«Да, всё равно предлагается ввести период охлаждения по сделкам с жильём, в течение которого оплата за покупку будет находиться на специальном депозите», — отметил собеседник газеты «Известия».
Механизм предполагает прямой перевод средств от покупателя к продавцу с временным размещением на депозите без участия посредников. Это направлено на борьбу с мошенническими схемами, в том числе с так называемой «схемой Долиной». Аналогичные нормы могут быть распространены и на сделки с автомобилями, землёй и другим крупным имуществом, а также на операции юридических лиц, подчеркнул парламентарий.
Напомним, ранее В Госдуме предложили ввести семидневный период охлаждения при продаже квартир. Однако некоторые эксперты уверены, что данная норма не поможет в борьбе со «схемой Долиной». Тем не менее в Генпрокуратуре также предложили ввести период охлаждения для сомнительных сделок с недвижимостью.
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