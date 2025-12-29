В России введут период охлаждения для сделок с жильём для борьбы со «схемой Долиной»

В России может быть введён период охлаждения для сделок с жильём, в течение которого деньги покупателя будут размещаться на специальном депозите, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующие нормы планируется рассмотреть в первом квартале 2026 года, они могут вступить в силу сразу после принятия.

«Да, всё равно предлагается ввести период охлаждения по сделкам с жильём, в течение которого оплата за покупку будет находиться на специальном депозите», — отметил собеседник газеты «Известия».

Механизм предполагает прямой перевод средств от покупателя к продавцу с временным размещением на депозите без участия посредников. Это направлено на борьбу с мошенническими схемами, в том числе с так называемой «схемой Долиной». Аналогичные нормы могут быть распространены и на сделки с автомобилями, землёй и другим крупным имуществом, а также на операции юридических лиц, подчеркнул парламентарий.