В России предложили ввести единый стандарт для ценников в магазинах

Депутаты Госдумы предложили установить единое правило указания цен на продукты питания в магазинах. Соответствующий законопроект был внесён в парламент 29 декабря 2025 года с целью повысить прозрачность ценообразования и защитить права потребителей.

Инициатива предполагает, что в пределах одной торговой площадки цены на аналогичные товары должны указываться, исходя из одинаковых показателей, — например, только за килограмм или за литр, либо только за 100 граммов или 100 миллилитров. Как говорится в пояснительной записке, «введение такого единого формата позволит покупателям оперативно и безошибочно сравнивать цены на аналогичные товары, предлагаемые разными производителями».

Сейчас покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда на одной полке соседствуют товары с ценой за 100 граммов и за 1 килограмм. Это вводит в заблуждение и значительно усложняет процесс выбора наиболее выгодного предложения. Новый закон призван устранить эту проблему, стандартизировав формат указания стоимости.

Ранее политолог заявил, что в России могут вернуть обязательную маркировку для товаров из Казахстана и Киргизии. По его словам, когда это произойдёт, цены на некоторое время повысятся, но зато рынок покинут нелегальные поставщики.