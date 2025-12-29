Герасимов доложил Путину о наступлении широким фронтом на Славянск

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил на совещании о ситуации в зоне СВО о развёртывании широкомасштабного наступления российских войск на важном стратегическом направлении. По его словам, Южная группировка после взятия Северска перешла к активным действиям на подступах к Славянску.

«Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», — отчитался Герасимов на совещании у президента России Владимира Путина.

Такое заявление свидетельствует о переходе российских сил к новому этапу операции по освобождению Донецкой Народной Республики и выходу на её административные границы. Славянск является крупным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.