Герасимов доложил Путину о наступлении широким фронтом на Славянск
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил на совещании о ситуации в зоне СВО о развёртывании широкомасштабного наступления российских войск на важном стратегическом направлении. По его словам, Южная группировка после взятия Северска перешла к активным действиям на подступах к Славянску.
«Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», — отчитался Герасимов на совещании у президента России Владимира Путина.
Такое заявление свидетельствует о переходе российских сил к новому этапу операции по освобождению Донецкой Народной Республики и выходу на её административные границы. Славянск является крупным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.
Напомним, 29 декабря Путин провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне СВО. Верховному Главнокомандующему с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск, которые представили детальную информацию с линии боевого соприкосновения.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.