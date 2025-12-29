Путин: Освобождение Донбасса и Новороссии идёт по плану

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская армия выполняет поставленные задачи по освобождению территорий Донбасса и Новороссии поэтапно и в соответствии с планом.

«Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом СВО», — указал верховный главнокомандующий в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции.