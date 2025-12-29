Путин: Освобождение Донбасса и Новороссии идёт по плану
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская армия выполняет поставленные задачи по освобождению территорий Донбасса и Новороссии поэтапно и в соответствии с планом.
«Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом СВО», — указал верховный главнокомандующий в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции.
Напомним, что Путин в субботу лично посетил командный пункт, где проходит управление войсками специальной военной операции. В ходе совещания начальник Генерального штаба доложил президенту об актуальной оперативной обстановке в зоне СВО. Путин позже сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе и Запорожской области.
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